Holger Badstuber (30) muss sich eine unfreiwillige Fußball-Auszeit gönnen! Am Sonntag beim Spiel gegen Holstein Kiel bekam der Innenverteidiger des VfB Stuttgart in der 30. Minute wegen eines Fouls die gelbe Karte. Trotz der Verwarnung war er nicht aufzuhalten und wurde Anfang der zweiten Halbzeit wegen Ziehens am Trikot eines Gegners vom Platz verwiesen. Nach dieser Entscheidung brannten bei Holger die Sicherungen durch und er bezeichnete den Schiedsrichter als "Muschi". Nun hat der Kicker die Quittung für diese Aktion erhalten!

Der Übeltäter entschuldigte sich wenige Stunden nach dem hitzigen Spiel via Social Media für seine Reaktion, doch das DFB-Sportgericht war nicht gnädig gestimmt. Auf seiner Website verkündete der Verein, dass Holger für zwei Ligaspiele aus dem Verkehr gezogen wird. Demnach wird er sowohl bei der Auswärtspartie gegen den Hamburger SV als auch zu Hause beim Match gegen den SG Dynamo Dresden fehlen. Wegen seines verbalen Ausrasters, den sogar die Zuschauer vor dem Fernseher hören konnten, muss er nun 8.000 Euro Strafe zahlen. Der Club hat dem Urteil zugestimmt.

Nicht alle können die Aufregung um den Gefühlsausbruch des 30-Jährigen nachvollziehen. "Das ist in der Situation unnötig, aber auch, sag ich mal, fußballdeutsch", äußerte sich Mannschaftskollege Mario Gomez (34) zu dem Vorfall und ergänzt: "Aber in der Emotion auf dem Fußballplatz fallen noch ganz andere Wörter wie dieses eine!"

Getty Images VfB-Spieler Holger Badstuber

Anzeige

ActionPress Holger Badstuber beim Spiel gegen RB Leipzig

Anzeige

Getty Images Fußballspieler Mario Gomez

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de