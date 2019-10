Gerda Lewis (26) hat es aktuell nicht leicht: Erst trennte sie sich noch während des Amerika-Urlaubs von ihrem Rosensieger Keno Rüst und musste daraufhin einen großen Follower-Schwund auf Instagram akzeptieren. Doch jetzt startet die Blondine ein ganz besonderes Comeback auf Social Media – sie zeigt sich so sexy wie lange nicht! Ob das heiße Bild wohl neue männliche Follower anlocken wird?

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte das Model einen weiteren Schnappschuss von dem USA-Trip. Erst mal nichts Ungewöhnliches. Doch schaut man sich das zeigefreudige Bikini-Pic genauer an und vergleicht es mit den anderen Posts der letzten Wochen, fällt auf, dass sich Die Bachelorette schon lange nicht mehr so freizügig gezeigt hat. Bei ihrer aktuellen Gefolgschaft kommt das Foto auf jeden Fall super an. "Girl, du siehst toll aus", lautet nur einer der Kommentare, der dem allgemeinen Tonus entspricht.

In ihrer Instagram-Story äußerte sich Gerda vor wenigen Tagen zu ihren Follower-Einbußen: "Sind anscheinend Menschen, die mir nur wegen der Beziehung folgen und nicht wegen mir als Mensch." Insgesamt hat das TV-Sternchen seit dem Liebes-Aus rund 10.000 Abonnenten verloren.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis 2019 in San Francisco

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis 2019 in Las Vegas

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, TV-Darstellerin

