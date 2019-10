Oliver Pochers (41) Start in die Ehe verlief nicht ganz reibungslos! Der Komiker und Amira M. Aly gaben sich am vergangenen Wochenende im Rahmen einer kleinen Zeremonie auf den Malediven das Jawort. Als der Bräutigam seine Frau traditionell über die Türschwelle heben wollte, zeigte er wohl zu viel Motivation: Seine Hose platzte an seinem Hinterteil auf, wie ein Instagram-Clip zeigt. Das Missgeschick sorgte bei den Hochzeitsgästen sowie bei seinen Fans für viele Lacher!



