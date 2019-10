Sieben Unternehmer gehören der Riege der sechsten Die Höhle der Löwen-Staffel an. Und die Investoren könnten wohl kaum unterschiedlicher sein: Während der eine eher nach Bauchgefühl und Sympathie handelt, verlässt sich der andere lieber auf Zahlen. Manche sind freundlich zu den Gründern, andere brutal ehrlich. Doch wer kommt mit seiner Art am besten bei den Fans an? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt...



