Emma Corrin und Josh O'Connor (29) stehen für The Crown als Lady Diana (✝36) und Prinz Charles (70) vor der Kamera! In der dritten Staffel der Netflix-Produktion feiert Emma ihr Serien-Debüt. Jetzt sind die ersten Bilder des royalen Paares am Set aufgetaucht – und die 23-Jährige sieht der verstorbenen Diana sogar etwas ähnlich. In der Szene stellen die Schauspieler den historischen Australien-Besuch des royalen Paares im Jahr 1983 nach.



