Hat sich das Love Island-Couple Sidney Wolf und Vivien Michalla mittlerweile auch körperlich kennengelernt? Anfang des Monats gewannen die beiden die dritte Staffel der feuchtfröhlichen Kuppelshow. Seitdem sind die Turteltauben auch offiziell ein Paar und teilen ihre gemeinsamen Momente mit ihren Followern via Social Media. Eine Frage beschäftigt die Fans seit ihrem Auszug aus der Liebesvilla: Haben Sidney und Vivien in der Zwischenzeit miteinander geschlafen?

"Auf jeden Fall sind wir ein bisschen vorangeschritten", lächelte der 32-Jährige im Interview mit Promiflash. Weil sie in der Villa unter Beobachtung standen, sei für beide nicht mehr als Knutschen und Kuscheln drin gewesen. Die Eiskonditorin hat aber noch eine andere Erklärung: "Wir sind älter, wir sind reifer, wir überstürzen da nichts. Wir lernen uns jeden Tag besser kennen – Step by Step!" Ein klares Statement wollte weder Vivien noch Sidney abgeben.

Obwohl es zwischen einigen Couples auf der Liebesinsel heiß hergegangen war, hatten die Zuschauer vergeblich auf ungezügelte Bettszenen gehofft. Nachdem Mischa Mayer und Ricarda Raatz von ihren Mitstreitern als erstes Pärchen in die Privat-Suite gewählt worden waren, kam Mischa nicht so wirklich in Fahrt. Das erwünschte Stelldichein sollte es auch später nicht mehr geben. Das Couple trennte sich noch während der Aufzeichnung.

Instagram / vivixkit Sidney Wolf und Vivien Michalla als Joker und Harley Quinn

Instagram / vivixkit Sidney Wolf und Vivien Michalla, Oktober 2019

RTL II/Magdalena Possert Mischa und Ricarda, "Love Island"-Kandidaten

