Lange hat's gekriselt – seit diesem Frühjahr ist es endgültig aus: Zwischen Micaela Schäfer (35) und Felix Steiner (34) war nach ihrer Teilnahme bei Das Sommerhaus der Stars bekanntlich nichts mehr wie vorher. Nach der daraus resultierenden Trennung verrät die mittlerweile neu vergebene Nacktschnecke Promiflash bei der Venus 2019 in Berlin, wie ihr Verhältnis zu ihrem Ex heute ist: "Zu Felix habe ich nur sporadischen Kontakt, so freundschaftlich. Wir verstehen uns noch, aber jeder macht sein Ding, ich mach meins, er macht seins und ich wünsche ihm alles Gute, er wünscht mir alles Gute. Es ist neutral."

