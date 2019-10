Nach ihrem Sieg bei Germany's next Topmodel zog sich Simone Kowalski komplett zurück. Über die sozialen Medien bekommen Fans wenig bis gar nichts von ihrem Idol mit. Promiflash hakte nun bei Vanessa Tamkan nach, ob zumindest ihre ehemaligen GNTM-Kolleginnen wissen, wie es Simi aktuell geht. "Ich muss ehrlich sein, wir alle, glaube ich, wissen nicht, was bei Simone ist. Was sie macht, wie es ihr geht. Man hört natürlich immer mal wieder das eine oder andere Gerücht", gab die frisch Verheiratete im Interview zu.



