Daniela Büchner (41) will sich nicht weiter streiten! In den vergangenen Tagen rasselten die TV-Auswanderin und Jennifer Matthias, die Ex-Freundin ihres verstorbenen Mannes Jens (✝49), immer wieder aneinander. Der Grund: Danni hatte ein Bild von sich mit den drei Kindern, die Jens damals in ihre Ehe gebracht hatte, gepostet und betont, zu allen noch Kontakt zu haben. Jenny widersprach wütend. Auf Instagram entschuldigt sich Daniela nun: "Dieses Mal habe ich etwas nicht richtig gemacht. Es tut mir leid, dass ich das Foto mit Leon (Jennys Sohn, Anm. d. Red.) gepostet habe, Jennifer."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de