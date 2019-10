Ist Melissa (24) von Pietro Lombardi (27) schon hin und weg? Die Love Island-Beauty und der DSDS-Sieger sind eindeutig auf Liebes-Kurs: Nachdem der Sänger sein Interesse an der 24-Jährigen öffentlich kundgetan hatte, folgte nach Melissas Teilnahme an der Kuppelshow ein heimliches Treffen zwischen den beiden. Und nun beantwortet das Reality-TV-Sternchen eine Fan-Frage auf Instagram, welche Eigenschaften sie an ihrem Verehrer am meisten schätzt, mit diesen schwärmerischen Worten: "Seine Ehrlichkeit, seinen Humor und er ist sehr aufmerksam."

Collage: Getty Images, RTL II / Magdalena Possert Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de