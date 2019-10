Ein weiteres Preview treibt die Vorfreude aller Star Wars-Fans in die Höhe! Im Dezember kommt mit "Der Aufstieg Skywalkers" der letzte Teil der erfolgreichen Jedi-Ritter-Reihe in die Kinos. Zwei Monate vor dem Start wurde jetzt ein dritter Trailer veröffentlicht. Ray und ihre Freunde machen sich bereit für den finalen Kampf – aber auch Bösewicht Kylo Ren zieht wieder ins Gefecht. Doch auf welcher Seite wird er am Ende stehen? Und kommt der tot geglaubte Imperator Palpatine wirklich zurück?



