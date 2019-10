Jennifer Frankhauser (27) ist wirklich wieder vergeben! Seitdem die Influencerin erste Hinweise auf ein mögliches neues Liebesglück streute, spekulierten die Fans fleißig. "Ich kann es nicht mehr verstecken", erklärte die 27-Jährige nun in einem Statement und bestätigte damit frühere Promiflash-Berichte. Nachdem ihre letzte Beziehung zu Hakan Akbulut in einem öffentlichen Rosenkrieg endete, möchte Jenny nun behutsamer mit ihrem Privatleben umgehen: "Ich möchte das nicht so öffentlich breittreten, wer er ist und wie wir uns kennengelernt haben. Ich möchte das Ganze erst mal schützen und privat genießen."



