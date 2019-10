Annemarie Eilfeld (29) attackiert DSDS! 2009 nahm die Musikerin noch selbst am Castingformat teil, schaffte es sogar bis in die Mottoshows. Heute lässt sie kein gutes Haar an der Sendung! Der Grund: Nach Alphonso Williams' (✝57) Tod vor wenigen Wochen rief die Familie des Siegers von 2017 dazu auf, für die Beisetzung zu spenden! "Ich find’s ehrlich gesagt sehr, sehr traurig, dass es ein Gewinner einer so großen Castingshow in Deutschland am Ende des Tages nötig hat, nach Geld zu fragen. Das spricht dafür, wie weit an Niveau die Sendung verloren hat", wetterte sie im Promiflash-Interview auf Natascha Ochsenknechts (55) Halloween-Party in Berlin.



