Hat Ed Westwick (32) wieder eine Freundin? Erst Anfang September hatten der Gossip Girl-Star und das Model Jessica Serfaty (28) nach knapp anderthalb Jahren Beziehung ihre Trennung verkündet. Wenige Wochen nach dieser Nachricht wurde er mit einer unbekannten Blondine beim Feiern erwischt. Am Sonntag ist er abermals mit einer Schönheit an seiner Seite gesichtet worden: Tamara Francesconi soll Eds neue Flamme sein!

Wie The Sun berichtet, sei der Chuck-Bass-Darsteller in Los Angeles mit dem südafrikanischen Bikini-Model zum Mittagessen verabredet gewesen. Laut Angaben von Insidern seien die zwei bereits seit Wochen im Dating-Modus. "Tamara ist Hals über Kopf in ihn verknallt und Ed ist stolz darauf, jedem mitzuteilen, dass sie seine Freundin ist", behauptet eine anonyme Quelle.

Doch wird die brünette Beauty für Ed wirklich ein Fels in der Brandung sein? Im November 2018 verklagten mehrere Frauen den Schauspieler wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung. Das Verfahren gegen ihn ist mittlerweile eingestellt worden.

