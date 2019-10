Was hat sich Annina Ucatis (40) da nur eingebrockt? Die ehemalige Porno-Darstellerin, die seit 2013 mit dem Bauunternehmer Theodor Semmelhaack verheiratet ist, hatte eigentlich einen entspannten Tag in New York City verbringen wollen. Dabei bekam das Erotik-Sternchen unter der Hand eine private Führung durchs Hauptquartier des New York Police Departments und postete davon eifrig Bilder im Netz. Deshalb gab es jetzt mächtig Ärger mit der Polizei: Einem hochrangigen Gesetzeshüter droht wegen Anninas Besuch nun ein Disziplinarverfahren!

Auf Instagram postete die 40-Jährige eine Fotoreihe, die sie bei ihrem kleinen Rundgang durch die geheimen Räume zeigt. "Ein Freund von mir hat das organisiert", plauderte sie gegenüber der New York Post aus. Commissionar James O’Neill – sozusagen der "Ober-Cop", der direkt von New Yorks Bürgermeister ernannt wird – war davon allerdings alles andere als begeistert. Er soll stinksauer auf die Person sein, die die ganze Aktion eingefädelt hat.

Der Mitarbeiter, der die einstige Big Brother-Teilnehmerin in die Polizeiwache einschleuste, äußerte sich zu dem Vorfall bislang nicht öffentlich. Dafür verriet Anthony Raganella, Leiter einer hochrangigen New Yorker Polizei-Einheit: "Er brachte sie an einem Tag her, von dem er wusste, dass der Commissionar nicht da sein würde." Einen Schnappschuss von sich und Raganella lud Annina sogar im Netz hoch.

