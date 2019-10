Dijana Cvijetic und Danilo Cristilli geben ihr großes Red-Carpet-Debüt! In der dritten Staffel von Love Island hatten die einstige Miss Universe Switzerland und der Sonnyboy nach einigen Schwierigkeiten schlussendlich zueinandergefunden. Auch nach der Show trafen sich die beiden weiterhin – und präsentierten sich bei der Halloween-Party von Natascha Ochsenknecht (55) nun total verknallt! Wie es bei ihnen aktuell so läuft? "In der Villa ist es immer etwas anderes. Jetzt zählt, wie man im normalen Leben außerhalb der Villa klarkommt und wir machen da weiter!", erklärte Danilo im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de