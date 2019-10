Gruselige Stimmung bei der legendären Halloween-Party von Natascha Ochsenknecht (55)! Schon zum fünften Mal veranstaltete die Schauspielerin am Dienstag das beliebte Horror-Event im Berlin Dungeon – und war darauf im Promiflash-Interview mächtig stolz: "Es ist für mich so toll, weil die Leute jetzt wirklich schon direkt nach der Party schreiben: 'Kann ich nächstes Jahr wiederkommen?' Das macht mich sehr, sehr glücklich!" Für das große Jubiläum hatten sich die Stars und Sternchen ordentlich in Schale geschmissen – und sich als böse Feen, gruselige Clowns und Zombie-Zauberschüler verkleidet!

