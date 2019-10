Wird sie Timo nun zu ihrem Mann nehmen oder nicht? Am Montag stellte der Blondschopf seiner Carmen (gespielt von Jennifer Lopes di Gaspare) in der Serie Krass Schule – Die jungen Lehrer die Frage aller Fragen. Nach kurzem Zögern nahm die Beauty den Heiratsantrag an. In der heutigen Folge schreitet das Paar vor den Traualtar – doch für Carmen und Timo läuft es alles andere als gut!

Bei der Ringübergabe passiert das, wovor jedes Paar Angst hat – die Ehesymbole fallen zu Boden! Scheinbar steht die Hochzeit unter keinem guten Stern. Promiflash sprach mit Carmen-Darstellerin Jennifer offen über ihre Rolle: War eine Heirat mit Timo also die richtige Entscheidung? "Sie ist vor der Hochzeit gar nicht mehr sie selbst und hat all ihre Freunde verloren", gab die brünette Beauty offen über ihren Charakter zu.

Jennifer selbst könne sich sehr gut in Carmen hineinversetzen: "Ich weiß durch eigene Erfahrungen, dass es leicht ist, sich unbewusst durch Einflüsse anderer zu verändern." Ihr Charakter sei einfach zu naiv und habe sich vor Liebe blenden lassen. Ob Carmen und Timo den Bund der Ehe eingehen, seht ihr am heutigen Donnerstag.

