Selena Gomez (27) ist zurück – mit einer gefühlvollen Abrechnung! Bevor die Sängerin bald ihr erstes Album seit 2015 veröffentlicht, widmet sich ihre neue Single "Lose You To Love Me" einem traurigen privaten Kapitel: der Trennung von On-Off-Liebe Justin Bieber (25), der sich kurze Zeit nach dem Liebes-Aus mit seiner heutigen Frau Hailey (22) verlobt hat. Sie habe ihn verloren und sogar hassen müssen, um sich selbst zu lieben, singt Sel unter anderem. "In zwei Monaten hast du uns ersetzt, als wäre es leicht. Ich dachte darum, ich hätte das verdient. Mitten im Heilungsprozess", heißt es weiter in dem Lied. Die Musikerin selbst erklärte unter dem zugehörigen YouTube-Video, das Lied sei inspiriert durch "viele Dinge, die in meinem Leben geschehen sind, seit ich mein letztes Album veröffentlicht habe". Insider bestätigten bereits, dass sie damit Justin meint.

