Nun durften alle Köln 50667-Fans noch einmal vor dem Bildschirm Abschied nehmen. Zwei Monate ist es inzwischen her, dass Serienstar Ingo Kantorek (✝44) bei einem Autounfall verstorben ist. Nachdem der Schauspieler noch einige Wochen als Alex Kowalski in der Vorabend-Soap zu sehen gewesen ist, wurde am Mittwoch die letzte Folge mit ihm bei RTL2 ausgestrahlt: Die emotionale Abschiedsepisode hatte es ganz schön in sich...



