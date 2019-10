Da hatte es wohl jemand zu eilig mit dem Posten! Giulia Siegel (44) und ihr Freund Ludwig Heer (38) genießen derzeit die Sonnenstrahlen auf der Balearen-Insel Ibiza. Die beiden haben auch allen Grund zum Feiern: Seit drei Jahren sind die Turteltauben ein Paar. Um ihre Community ständig auf dem Laufenden zu halten, teilt die DJane ihr Liebesglück fleißig im Netz – ungewollt sogar den kleinen Freund ihres Liebsten.

Giulia führt ihren Followern in ihrer Instagram-Story auch ihre morgendliche Routine im Badezimmer vor. Nach dem Duschen filmt sich die Blondine in Unterwäsche – ihr Schatz ist aber noch nicht so weit: Während die Kamera schon läuft, wickelt sich Ludwig gerade sein Handtuch um die Hüfte und sein Penis ist noch völlig unbedeckt. Kurz nach der Veröffentlichung des Videos bemerkt auch Giulia den Fauxpas und löscht sofort die Sequenzen mit dem Geschlechtsteil des Kochs.

Ludwig dürfte seinem Herzblatt den Fehltritt nicht all zu übel nehmen. Wenige Stunden zuvor schwärmte die Münchnerin in den sozialen Medien von der "grenzenlosen Liebe und dem Vertrauen" zu ihrem Partner.

