Lisa und Lena (17) ist vor ihren Fans scheinbar nichts unangenehm! Die Social-Media-Zwillinge nahmen ihre Follower zuletzt via Instagram mit zum Zahnarzt. Dort wurden ihnen die Weisheitszähne gezogen. Glücklich aber benebelt meldete sich Lisa nach der überstandenen OP bei den Abonnenten – und vergaß doch glatt, dass ein Teil ihrer Community ja gar kein Deutsch spricht: "Hallo, ich bin gerade aus der Narkose aufgewacht. Ich muss es auf Englisch machen. Oh, da ist Blut. Hello, I’m awake from the Narkose."



