Ihr kurioser Instagram-Account brachte sie in die Schlagzeilen – und jetzt ins Gefängnis. Im November 2017 wurde Sahar Tabar mit ihrem Bestreben berühmt, wie Schauspielerin Angelina Jolie (44) aussehen zu wollen. Was viele zunächst für das Ergebnis zahlreicher Operationen hielten, entstand vor allem durch Bildbearbeitung. Hierzulande ein recht harmloser Spaß, doch in ihrem Heimatland, dem Iran, hatte Sahars Handeln Konsequenzen: Genau wie andere iranische Netz-Stars sitzt sie seit Kurzem hinter Gittern.

Laut BBC wurde die 22-Jährige am 5. Oktober wegen mehrerer Vorwürfe festgenommen, die angeblich aus der Bevölkerung kamen: Blasphemie, Anstiftung zu Gewalt, "finanzielle Einnahmen durch nicht angebrachte Mittel" und "Ermutigung der Jugend zu Verderbnis". Wenige Tage später strahlte der iranische Fernsehsender IRTV2 ein Interview mit Sahar aus, in dem sie als "Zombie" bezeichnet und als Beispiel dafür genannt wird, wie "der Wahn, auf Social Media bekannt zu werden, ein echtes Leben ruiniert hat". Sie habe nicht wie Angelina aussehen wollen, sondern wie die Tim Burton-Filmfigur Emily, die Leichenbraut aus "Corpse Bride", sagte Sahar in der Sendung. "Meine Mutter sagte mir, ich solle damit aufhören, aber ich habe nicht zugehört. Manchmal können die Worte eines Fremden oder Freunden wichtiger sein als die eines Elternteils", so die Influencerin. Vermutlich machte sie die Aussagen in dem Interview nicht ganz freiwillig.

Sahar ist nicht die einzige iranische Bekanntheit, die mit ihrem "unmoralischen Verhalten" angeblich Scharia-Gesetze gebrochen habe. So gerieten mehrere iranische Webstars durch Tanzvideos in Schwierigkeiten. In diesem Jahr sollen bereits mehrere Dutzend Influencer und Fashionblogger festgenommen worden sein, allein innerhalb der vergangenen Woche vier weitere Webstars. Wie Jetzt berichtet, seien auch Sportler, Schauspieler und Models ins Gefängnis gekommen, von denen einige gegen Kaution wieder frei gelassen wurden.

