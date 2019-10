Pietro Lombardi (27) und Melissa (24) in love – das könnte schon bald Realität werden! Seit geraumer Zeit schwärmt der DSDS-Star von der Love Island-Beauty und will sie näher kennenlernen. Auch die schöne Stuttgarterin wirkt keinesfalls abgeneigt: Es ist sogar schon zum ersten Treffen gekommen! Wo die Reise hinführt, wissen zwar nur die beiden selbst, so einige Promis wären von einer Romanze aber total begeistert. "Also, ich glaube, wenn sie's richtig machen, sich Zeit lassen so ein bisschen, dann kann das wirklich eine schöne Geschichte werden", meinte Julian Stoeckel (32), als Promiflash ihn am Dienstag beim Halloween im Berlin Dungeon hosted by Natascha Ochsenknecht (55) traf. Auch Nico Schwanz (41), Rafi Rachek und Claudia Bergmann geben Pietro und Melissa ihren Segen.

