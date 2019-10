Herzogin Meghan (38) kann auch sexy! Als Mitglied der britischen Königsfamilie hat die ehemalige Suits-Schauspielerin nicht allzu viel modischen Spielraum: Ihre Outfits müssen stets dem Anlass entsprechen, dürfen nicht zu aufreizend sein oder zu viel nackte Haut zeigen. Von diesen Regeln genehmigte sich die frischgebackene Mama nun jedoch eine Auszeit – und trat ungewohnt heiß, in einem roten Lederrock und mit weit ausgeschnittenem Oberteil, auf!

Aktuelle Bilder zeigten die Mutter des kleinen Archie am Freitag auf dem Weg zu Windsor Castle, wo ein Treffen des Queens Commonwealth Trust stattfand. Für die Debatte über Geschlechter-Gleichheit hatte sich die 38-Jährige mächtig in Schale geworfen – und strahlte in einem All-Red-Look, bestehend aus einem weit ausgeschnittenem Pullover, einem knielangen Lederrock und farblich passenden, spitzen High Heels. Ehemann Prinz Harry (35), der Meghan zu dem Treffen begleitet hatte, schien begeistert zu sein: Der 35-Jährige konnte die Augen kaum von seiner schönen Frau lassen.

Doch Meghan ist nicht die erste Royal-Lady, die sich für den schlichten, sexy Lederrock des Labels Hugo Boss entschied, der für knapp 400 Euro zu haben ist: Auch Königin Letizia (47) von Spanien trug das auffällige Modell bei einem Staatsbesuch in Korea – und das erst am Donnerstag! Ob sich Meghan von dem Look ihrer königlichen Kollegin wohl inspirieren ließ?

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Windsor, Oktober 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Königin Letizia von Spanien und die First Lady von Korea, 24. Oktober 2019

