Eine neue Idee von Instagram sorgt für reichlich Wirbel! Die Social-Media-Plattform testet aktuell in einigen Ländern eine neue Version ohne Likes – zumindest sollen diese nicht mehr öffentlich für alle sichtbar sein. Der Gedanke dahinter: Die User sollen nur noch liken, wenn ihnen etwas wirklich gefällt und nicht nur auf "Gefällt mir" drücken, weil es zuvor schon jede Menge andere gemacht haben. Auch den Content Creatorn selbst soll damit der Druck genommen werden – doch ist das überhaupt in ihrem Sinne? Ana (26) und Tim Johnson sprechen jetzt offen und ehrlich über die sogenannten unsichtbaren Likes.

Im Podcast Die Johnsons liefert das Paar regelmäßig spannende Geschichten rund um das Thema Social Media und Co. – unverblümt sprechen sie dort auch über die Schattenseiten der Branche. In einer Folge nehmen die zwei das neue Konzept von Instagram unter die Lupe und wägen die Vor- und auch die Nachteile ab. "Ich finde, dass das zum einen etwas Gutes ist. Es gibt so viele Leute, die verfolgen das nur noch und denken: 'Ich muss so viele Likes bekommen, sonst ist mein Profil am Arsch [...]. Da geht es nur noch um diese Likes", verrät Tim den Zuhörern. Auch Ana hat bereits mitbekommen, dass Kollegen Beiträge sogar gelöscht haben, wenn die Klick-Zahlen zu gering waren. Und genau das will die Online-Plattform ändern: Durch die Maßnahme soll der Konkurrenzkampf im Netz im besten Fall gezügelt und den Influencern die Chance gegeben werden, sich nicht mit anderen Accounts zu vergleichen.

"Ich mache ja nicht Social Media, um anderen zu gefallen, sondern ich teile Content, der mir gefällt", erklärt Ana, die ihrer Kreativität in ihren Bildern absolut freien Lauf lässt, weiter. Die Influencer selbst können die Likes, die ihre eigenen Posts betreffen, zwar weiterhin sehen, doch Firmen, die sich unter anderem daran orientieren, bleibt der Blick auf die Zahlen verwehrt. "Man kann dann nicht mehr messen, wie dein Engagement ist, also ob du interessant für die Brand bist oder nicht", gibt die Kölnerin preis. Aktuell befindet sich das Projekt noch in einer Testphase – ob die unsichtbaren Likes zukünftig auch Deutschland betreffen werden, wird sich noch zeigen.

ActionPress Tim und Ana Johnson, Netz-Stars

Instagram / anajohnson Ana Johnson, Influencerin

United Archives GmbH / ActionPress Ana Johnson bei der Glow in Berlin 2019

