Die Fans von Ingo Kantorek (✝44) mussten am Mittwoch stark sein, denn zum allerletzten Mal flimmerte der verstorbene Seriendarsteller bei Köln 50667 in seiner Rolle Alex Kowalski über die Mattscheiben. In einem Promiflash-Interview im April 2018 hatte er verraten, wie ähnlich er seiner Figur gewesen sei: "Alex' Peaks, sag ich mal, dieses von jetzt auf gleich Ausrasten – ist bei mir auch ganz gerne mal drin, speziell bei Ungerechtigkeit." In seiner finalen Szene verlässt Alex die Stadt und hinterlässt bei den Zuschauern eine klaffende Lücke.

Instagram / ingo_kantorek Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de