Demi Lovato (27) macht ihre Fans an Halloween lieber wuschig, anstatt sie zu erschrecken! Viele Stars setzen zum Gruselfest auf schaurige Looks und inszenieren sich mit Kunstblut und Co. Andere Promis wie Heidi Klum (46) lieben es, sich Jahr für Jahr einfach nur kreativ auszutoben. Auch Popstar Demi scheint sich für Halloween einiges vorgenommen zu haben: Die Sängerin will gleich mehrere Kostüme rocken und startet mit einem atemberaubenden Rokoko-Look!

Auf ihrem Instagram-Account zeigte die 27-Jährige ihren Fans, wie sie der historischen Persönlichkeit Marie Antoinette ein sexy Make-over verpasst hat: Mit blass-bunt geschminktem Gesicht, platinblonder Turmfrisur und einem adelswürdigen Dress wird Demi fast zur einstigen Königin von Frankreich – wenn das Kleid nur nicht so kurz und mit Netzstrümpfen kombiniert wäre... "Runde eins! Ich habe euch gesagt, ich werde an Halloween keine halben Sachen machen. Das ist mein großer Moment", kommentierte die Musikerin die Fotos der Verkleidungs-Session. Klingt ganz so, als habe die Schauspielerin noch ein weitere Kostüme in petto!

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Demi für das Gruselfest super-hot in Schale wirft: Vor zwei Jahren präsentierte sich die "Sober"-Interpretin im knappen Latex-Look mit Polizistenmütze, 2016 verwandelte sie sich in ein Zimmermädchen und in eine heiße Märchenfigur. Im Oktober vergangenen Jahres setzte die Musikerin dagegen an Halloween unfreiwillig aus, da sie zu dem Zeitpunkt einen Drogenentzug machte.

Getty Images Demi Lovato im Mai 2018 in Kalifornien

Instagram / ddlovato Demi Lovato im Oktober 2019

Instagram / ddlovato Demi Lovato an Halloween 2017

