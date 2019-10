Sie hat viel durchgemacht! Bloggerin Kaitlynn Carter (31) durchlebte in den vergangenen Monaten eine wahre Achterbahn der Gefühle. Alles begann mit der Trennung von ihrem Ehemann Brody Jenner (36) im August dieses Jahres. Danach fing die Odyssee richtig an: Die 31-Jährige bandelte direkt mit Sängerin Miley Cyrus (26) an – das Techtelmechtel hielt allerdings nur knapp sechs Wochen. Darüber hinaus wurde diese kurze Liebesbeziehung von Kaitlynns Ex Brody öffentlich ins Lächerliche gezogen. Und offensichtlich nahmen sie die Ereignisse der letzten Wochen mehr mit, als bisher angenommen wurde.

Nachdem Kaitlynn ein neues Bild auf Instagram im Bikini geteilt hatte, postete ein User einen Kommentar, den die hübsche Blondine nicht einfach so stehen lassen konnte. Der Follower hatte sie als deutlich zu dünn bezeichnet – darauf antwortete sie ganz ehrlich: "Ja, ich bin in der letzten Zeit ja auch durch viel Sch**** gegangen!" Mit dieser Reaktion scheint sie auf ihr ganzes Liebes-Chaos der letzten Monate anzuspielen. Denn im Gegensatz zu ihr, hat sich ihre Ex Miley mit Cody Simpson (22) einen schnellen Ersatz geangelt.

Spencer Pratt (36), TV-Star und der beste Freund von Brody, Kaitlynns Ex, trieb das ganze Drama noch auf die Spitze: Als das süße Video von Cody und Mileys veröffentlicht wurde, wo er ihr am Krankenhausbett etwas vorsingt, kommentierte Spencer nämlich: "Tja, Kaitlynn konnte so etwas definitiv nicht bieten."

Splash News Kaitlynn Carter und Miley Cyrus

Anzeige

Getty Images Brody Jenner und Kaitlynn Carter bei der Premiere des "The Hills"-Reboot

Anzeige

Instagram / kaitlynn Kaitlynn Carter im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de