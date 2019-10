Marie Nasemann (30) ist wieder schwanger! Vor wenigen Monaten erlitt die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin eine Fehlgeburt. Schon kurz danach kündigten sie und ihr Partner Sebastian aber an, es noch mal versuchen zu wollen. Jetzt kommen die beiden mit dieser tollen Nachricht um die Ecke: Sie erwarten tatsächlich wieder ein Kind. Dies verriet das Model mit einem süßen Instagram-Bild, auf dem sie und ihr Freund ein Ultraschallbild in die Kamera halten.



