Vor wenigen Wochen überraschte Playmate Tanja Brockmann mit der News: Nachdem sie bereits zwei Mal für die deutsche Version von Der Bachelor abgelehnt wurde, durfte sie sich in der Schweiz ins Rosen-Abenteuer stürzen. Im Nachbarland geht es in der Show bekanntlich des Öfteren ziemlich heiß her – und auch Tanja zeigte sich in der ersten Folge bereits splitterfasernackt unter der Dusche. Jetzt hat die Blondine ausgeplaudert, ob sie auch mit Schnittblumen-Verteiler Patric Haziri unter die Brause hüpfen würde.

"Nein, ich würde den Bachelor nicht mit unter die Dusche nehmen, weil er mir vermutlich zu lange mit seinen langen Haaren bräuchte", erklärte die Flirtshow-Teilnehmerin im Gespräch mit Bild. Dass sie den gemeinsamen Gang unter den Duschkopf bei einer Einladung des Muskelmanns aber tatsächlich ablehnen würde, konnte Tanja nicht hundertprozentig bestätigen: "Das müsste ich dann spontan entscheiden." Dabei verriet sie auch, dass sie eigentlich viel lieber baden würde.

Doch ist der Rosen-Boy überhaupt ihr Typ? "Ich finde ihn schon hübsch, aber ich stehe eher auf reifere und männlichere Typen wie George Clooney", verriet sie der Zeitung – und gab zu, dass sie auch Probleme damit hätte, das Schweizerdeutsch des TV-Kavaliers zu verstehen.

Instagram / patric_bachelor Schweizer Bachelor Patric Haziri

Anzeige

AEDT/WENN.com Playmate Tanja Brockmann

Anzeige

Instagram / patric_bachelor Der Schweizer Bachelor: Patric Haziri

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de