Rechnet Selena Gomez (27) jetzt endgültig mit Justin Bieber (25) ab? Schon vor wenigen Tagen hatte die Musikerin einen Song veröffentlicht, in dem sie ganz offensichtlich die Trennung von ihrem Ex verarbeitet und ihn öffentlich an den Pranger gestellt hatte. Doch damit nicht genug: Selena präsentierte ihren Fans nun einen neuen Track – und in den Lyrics scheint sie dem "Baby"-Interpreten glatt vorzuwerfen, sie betrogen zu haben! "Sie war seine Erste, bis er eine andere hatte. Oh, als sie es herausfand, war das Vertrauen weg!", heißt es in den Lyrics.



