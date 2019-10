Anna Wilken meldet sich aus dem Krankenhaus! Schon seit Monaten hält die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ihre Follower bezüglich ihres Kinderwunsches auf dem Laufenden. Ihre Endometriose, eine chronische Erkrankung an der Gebärmutter, erschwert es Anna jedoch, schwanger zu werden. Deshalb wandten sich das Model und sein Freund Sargis Adamyan (26) an eine Kinderwunschklinik. Anna ließ nun einen Eingriff an ihrer Gebärmutter vornehmen und teilte auch dieses private Erlebnis mit ihrer Community.

Auf Instagram verriet Anna, dass sie eine Gebärmutterspiegelung über sich ergehen lassen habe. "Dazu sind Proben entnommen worden, um nach den Plasma- und Killerzellen zu schauen. [...] Die Sammelzyklen waren sehr schwierig. Allgemein ist vieles passiert, weshalb jetzt diagnostisch weiter geschaut wird", erklärte die Influencerin und freute sich zumindest darüber, dass der Eingriff ohne Komplikationen abgelaufen war.

Obwohl die Brünette derart offen über ihre Baby-Pläne spricht, gab sie zu, dass ihr dies keineswegs leicht falle. "Aber auch das alles wird mich stärker machen, reifen lassen und jetzt bin ich erst mal dankbar für all die lieben Menschen, die ich um mich habe", freute sie sich. Auch auf die Unterstützung ihrer Fans kann Anna zählen, worüber sie sehr glücklich ist: "Ich weiß das so zu schätzen!"

Instagram / anna.wilken Anna Wilken und Sargis Adamyan

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, Model

Instagram / anna.wilken Anna Wilken, Juli 2019

