Dieses Kleinod war mehr Schein als Sein! Bei Bares für Rares entdecken die Experten unter Krimskrams manchmal echte Schätze! In der Folge am Freitag hatte auch Teilnehmerin Petra gehofft, aus einem goldenen Ring ein gutes Sümmchen schlagen zu können. Den Klunker hatte ihr ein Freund hinterlassen, der das gute Stück sogar in seinem Bankschließfach aufbewahrt hatte. Doch dieser Schutz wäre gar nicht nötig gewesen, wie die Expertin belegen konnte: Der Fingerschmuck ist ein kompletter Fake!

Zwar trägt der Ring ein Symbol, das normalerweise auf 14 Karat Gold hinweist, doch der Profi wusste es besser: "Ich muss sie enttäuschen, weil der Ring trotz des Stempels nicht aus Gold besteht. Das ist ein Fall von Irreführung", erklärte Wendela Horz. Stattdessen handle es sich wahrscheinlich eher um eine Art Messing, einem Gemisch aus Zink und Kupfer. "Und auch die Steine sind nicht echt", machte die gelernte Goldschmiedin schlussendlich alle Hoffnungen zunichte und deutete dabei auf die diamantenähnliche Zierde.

Dieser Trödel entpuppte sich zwar als Enttäuschung, dagegen hatte im Mai die Schätzung eines alten Kreuzes sowohl die Besitzer als auch Moderator Horst Lichter (57) umgehauen. Für satte 42.000 Euro war das antike Erbstück damals über den Tisch gegangen – und hatte damit den höchsten Preis in der Geschichte der Show erzielt!

