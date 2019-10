Wie gut kennen wir unsere Liebsten wirklich? Das ist die Frage, der Regisseur Bora Dagtekin (40) und Lena Schömann (39) in ihrer neuen Komödie "Das perfekte Geheimnis" auf den Grund gehen. Sieben Freunde beschließen beim gemeinsamen Abendessen, ihre Smartphones auf den Tisch zu legen, sodass jede Nachricht vorgelesen und jedes Telefonat mitgehört werden kann – auf die Idee kam das Fack ju Göhte-Erfolgsduo allerdings nicht alleine: Die beliebte Story um Elyas M'Barek (37), Karoline Herfurth (35) und Co. wurde bereits des Öfteren verfilmt und jeweils leicht abgewandelt. Nach Griechenland, Frankreich, Spanien, der Türkei, Mexiko, Südkorea, Ungarn, China, Russland und Polen ist Deutschland bereits das elfte Land, das auf den Erfolgszug des italienischen Originals "Perfect Strangers" aufspringen will. Ob das gelingt, wird sich ab dem 31. Oktober zeigen.



