Laura Bräutigam (20) musste im Februar einen ziemlichen Schock verdauen! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin war Anfang des Jahres wegen Müdigkeit und Hautausschlag im Krankenhaus. Erst nach zahlreichen Tests wussten die Ärzte zwei Wochen später, was ihr fehlte: Sie litt an Lymphdrüsenkrebs! Im Promiflash-Interview spricht das Model über den Moment, in dem sie davon erfuhr: "Und es ist wirklich so, als würde die Welt kurz stillstehen. Ich wusste nie, was das bedeutet, der Begriff, aber in dem Moment habe ich es wirklich gewusst."



