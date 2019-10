Herzogin Meghan (38) macht ihrem Ruf als Royal-Rebellin mal wieder alle Ehre! Immer wieder sorgt die Ehefrau von Prinz Harry (35) für Schlagzeilen, weil sie es mit den königlichen Benimmregeln nicht so genau nimmt. Zuletzt macht es zwar den Anschein, als hätte sie nötigen Feinschliff endlich drauf: Beinahe perfekt entsprach sie dem strengen Protokoll des Königshauses. Jetzt kam aber eine Geschichte ans Licht, die so süß ist, dass sie alle Meghan-Fans zum Schmunzeln bringen dürfte. Bevor die Brünette mit Harry verheiratet war, überrumpelte sie das Palast-Personal – und zwar mit Umarmungen!

Das plauderte TV-Geschäftsfrau Bonnie Hammer nun gegenüber Hello! aus: "Ich habe gehört, dass sie in der frühen Dating-Phase mit Harry immer in den Palast gefahren kam und mit ihren Taschen aus dem Auto gestiegen ist", begann sie die Anekdote über die ehemalige Suits-Darstellerin. "Die Wachen begrüßten sie und brachten sie rein. Nach ein paar Malen fing sie dann an, die Jungs zu umarmen!", erzählte Bonnie weiter und fügte hinzu, dass diese geschockt gewesen sein sollen. Als man Meghan schließlich darauf aufmerksam machte, dass Knuddeln im Kensington Palace nicht üblich sei, soll sie lediglich gesagt haben: "Ich bin Amerikanerin. Ich verteile nun mal Umarmungen!"

Ihre Herzlichkeit hat sich Meghan auch bis heute bewahrt. Bei öffentlichen Auftritten schreckt die 38-Jährige nicht davor zurück, ihre Bewunderer zu drücken oder Küsschen zu verteilen. Das ist mitunter ein Grund dafür, dass Meghan regelmäßig mit ihrer Bodenständigkeit und Wärme punktet.

Doug Peters/Empics / ActionPress Herzogin Meghan bei der "Mothers2Mothers"-Einrichtung

Getty Images Herzogin Meghan in Kapstadt im September 2019

Doug Peters/Empics Herzogin Meghan mit einem Fan in Südafrika 2019

