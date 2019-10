"Krass Klassenfahrt" ist in die vierte Staffel gestartet! Was viele Fans offenbar aber nicht wissen: Die Geschichten der YouTube-Serie sind frei erfunden. Bei der Premiere des Web-Formats in Berlin berichtet Internet-Star Nathan Goldblat (20), der Aufreißer Stanley spielt, gegenüber Promiflash: "Die Leute verstehen nicht, dass es eine Rolle ist, sondern denken, ich bin ein Fuckboy." Serien-Kollegin Sonny Loops kennt dieses Problem ebenfalls. Weil sie in ihrer Rolle JustCaan küsst, wird sie von ihrer Community mit Fremdgehgerüchten konfrontiert.



