Ein verliebter Blick, eine vertraute Geste, festgehalten auf einem Netz-Schnappschuss – für Anne Wünsche (28) wurden solche Postings zur Herausforderung! Im Mai gab die YouTuberin erstmals nach der Trennung von Ex Henning Merten bekannt, dass sie wieder in festen Händen ist. Ihren Fans wollte sie Freund Karim nicht vorenthalten: Anne teilte etliche Couple-Fotos, was ihrem Schatz jedoch gar nicht gefiel. Inzwischen habe sie sich an Karims Insta-Abneigung gewöhnt – befürwortet sie sogar.

"Wir sehen uns täglich. Und ich fand es am Anfang schwierig. Weil, wenn du glücklich bist, will man denjenigen unbedingt zeigen", erinnerte sich Anne im Promiflash-Interview auf der BuzzBird Halloween Party. "Ich musste immer sehr um die Bilder, die wir gemacht haben, betteln. Und dann hat er sich immer sehr komisch angestellt, weil er das einfach nicht kennt und er mag das auch gar nicht, das Gestellte", erklärte die 28-Jährige weiter. Die Liebesbeiträge seien zur Belastung geworden, für Anne, Karim sowie ihre Beziehung generell: "Er wurde ständig mit meinem Ex verglichen oder ich mit der Neuen von meinem Ex."

Seitdem die Ex-Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin keine ständigen romantischen Updates mehr postet, sei es deutlich entspannter für die zwei geworden. "Wenn wir jetzt zusammen sind, geht's nicht um Likes oder Follower, sondern das reale Leben. Er ist fast täglich bei mir, er schläft fast jeden Tag bei mir, aber ich zeige es halt einfach nicht", erläuterte Anne.

