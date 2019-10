Jade Übach fackelt nicht lange! Gleich in der ersten Episode der zweiten Staffel von Bachelor in Paradise schnappte sich die Kölnerin Serkan Yavuz (26) und knutsche ihn ab. Dass das keine Seltenheit sei, meint ihre ehemalige Bachelor-Konkurrentin Claudia Bergmann zu wissen. Die Sächsin erzählte Promiflash auf der Halloween-Party von Natascha Ochsenknecht (55) im Berlin Dungeon: "Die ist einfach so, wie sie ist. Sie hat es ja auch selbst gesagt in der Folge, dass sie halt einfach, wenn sie getrunken hat, gerne knutscht und so ist sie halt einfach."



