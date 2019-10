Die TV-Kommissarin wird zur Verdächtigen! Almila Bagriacik gehört mit zu den hoffnungsvollsten deutschen Schauspiel-Talenten. Seit 2010 steht sie vor der Kamera, hatte 2017 eine Hauptrolle in "4 Blocks" übernommen und konnte eine weitere begehrte Serienrolle ergattern: An der Seite von Axel Milberg (63) löst sie im Tatort knifflige Fälle. Doch nun gerät die 29-Jährige selbst in den Fokus von Ermittlungen: Ihr ehemaliger Manager erhebt Vorwürfe gegen sie!

Wie Bild berichtet, befinden sich Almila und Samir Osman im Streit wegen hoher Geldsummen. Laut des Managers soll das TV-Gesicht ihm knapp 12.000 Euro schulden und ihm auch einen fünfstelligen Provisionsbetrag vorenthalten. "Ich habe Almila zu der gemacht, die sie heute ist. Als sie in unsere Agentur kam, kannte sie niemand. Heute ist sie 'Tatort'-Kommissarin und dreht internationale Kinofilme", wütet der Manager. Er habe mittlerweile eine Anzeige wegen des Verdachts auf Betrug und Verleumdung bei der Staatsanwaltschaft in Berlin eingereicht.

Almila wehrt sich durch ein Schreiben ihres Anwalts gegen die Vorwürfe: "Zu keiner Zeit hat Frau Bagriacik erklärt, keine berechtigten Provisionszahlungen mehr leisten zu wollen." Auch von den privaten Schulden wolle sie nichts wissen: "Frau Bagriacik hat zu keiner Zeit irgendwelche derartigen Leistungen beauftragt", heißt es in dem Statement.

Defrance Almila Bagriacik 2019

Anzeige

Defrance Schauspielerin Almila Bagriacik

Anzeige

Getty Images Almila Bagriacik, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de