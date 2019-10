Geheimnis um Sexaffären – selten diskutiert ein Promipaar seine Eheprobleme so öffentlich! "One Tree Hill"-Star Jana Kramer und ihr Ehemann Mike Caussin (32) enthüllten, dass der Footballer sexsüchtig sei und ihre Beziehung daran fast zerbrochen wäre. Nun erklärten sie sich sogar dazu bereit, im US-TV über den Ehebruch zu reden. Nur zu einer Frage schweigt Mike eisern: Mit wie vielen Frauen hat er seine Jana wirklich betrogen?

Dieses pikante Detail möchte Mike nach wie vor für sich behalten. "Die Sache ist die: Ob es nun eine oder Tausend sind, es spielt keine Rolle", stellte der 32-Jährige nun in der US-Talkshow von Tamron Hall klar. "Ich habe diese Taten so oder so begangen, ich habe immer noch Schmerzen und einen Riss in unserer Beziehung verursacht und die Frau verletzt, die ich liebe. Der Schaden ist bereits entstanden", führt Mike aus. Ob er Jana mehr Details gegeben hat, verriet er nicht.

Zu dem Schritt in die Öffentlichkeit hätten sich die zwei bewusst entschieden. Die beiden hoffen, ihre Offenheit würde anderen Paaren helfen. Jana und Mike sind seit August 2014 ein Paar, schlossen im Mai 2015 den Bund fürs Leben und sind Eltern einer gemeinsamen Tochter.

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer in Austin

Getty Images Mike Caussin und Jana Kramer bei den iHeartRadio Podcast Awards 2019

