Kanye West ist einer der erfolgreichsten Rapper und Musikproduzenten weltweit – und zudem ein anerkannter Modedesigner. Nicht zuletzt deshalb kann er sich mit seiner Ehefrau Kim Kardashian (39) und seinen vier Kindern ein Leben in Saus und Braus gönnen. Doch nicht alles ist eitel Sonnenschein im Leben des 42-Jährigen – und dazu steht Kanye auch. Ganz offen spricht der US-Amerikaner zum Beispiel über seine bipolare Störung. Jetzt setzt er mit folgendem Geständnis sogar noch eins drauf: Kanye leidet an Porno-Sucht.

Im Gespräch mit Zane Lowe beim Radiosender Beats 1 gestand der Musiker, dass er von Pornografie abhängig sei: "Für mich war der Playboy der Einstieg zur Sucht." Sein Vater habe als Kanye fünf Jahre alt war ein Heftchen des Erotikmagazins rumliegen lassen. "Und es beeinflusste fast jede Entscheidung, die ich für den Rest meines Lebens getroffen habe", verriet Kanye. Der vierfache Vater habe seine Sucht gut in den Griff bekommen, aber es sei nicht leicht: "Sie zeigt sich aber immer wieder, so als wär das okay. Aber ich sage 'Nein, das ist es nicht'."

Die Porno-Sucht ist nicht das einzige Laster, gegen das Kanye West ankämpft. Er gab vor geraumer Zeit bereits zu, dass er sexsüchtig sei. Nach eigenen Angaben kam diese Obsession 2007 – nach dem Tod seiner Mutter Donda. Oft werde er gefragt, ob er immer noch abhängig sei. "Du schaltest es tatsächlich immer wieder aus. Mit dem Glauben an Gott kann ich Dinge besiegen, die die volle Kontrolle über mich hatten", erklärte er im Interview.

Getty Images Kanye West bei den MTV Video Music Awards 2016

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian West

Getty Images Kanye West beim Coachella Festival

