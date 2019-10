Nina Noel (31) gedenkt ihrem früheren Kollegen Ingo Kantorek (✝44)! Der beliebte Schauspieler der Serie Köln 50667 war im August gemeinsam mit seiner Frau Suzana bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die Fans und Freunde des 44-Jährigen brachten ihre Trauer anschließend ganz öffentlich zum Ausdruck – und auch Nina, die 2015 selbst in der Sendung zu sehen war, ist noch immer geschockt: "Er hatte eine unglaublich große Fanbase und war auch am Set sehr, sehr beliebt. Wenn so jemand dann gehen muss, so früh, das ist einfach tragisch, das ist einfach schlimm!", erklärte sie im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de