Der Gesundheitszustand ihres Sohnes versetzte Denise Kappès (29) in Angst! Vor wenigen Wochen teilte die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihre Sorgen mit ihren Fans: Ihr Sohn Ben-Matteo musste ins Krankenhaus! Wie sich später herausstellte, litt der Kleine an seinen wachsenden Backenzähnen, musste sich deswegen sogar mehrfach übergeben – für Denise eine schreckliche Situation: "Das erste Mal mit Krankenwagen, das erste Mal eine Infusion bei meinem Kind, ich hab nur geweint im Krankenhaus. Es ist schon nicht schön, sein Kind so leiden zu sehen!", schilderte sie nun im Promiflash-Interview.



