Nina Noel (31) präsentiert ihr Baby! Promiflash traf die Krass Schule – Die jungen Lehrer-Darstellerin zum Baby-Floating im Patimela Family Concept Store in Hamburg. Bei dem süßen Ereignis verriet sie, dass sie ihr Mutterglück auch nach über einem Monat noch nicht so richtig fassen kann. "Das Baby auf dem Arm zu halten und man denkt dann so 'Gott, das ist jetzt meins. Das ist mein eigenes Baby.' Jetzt ist er fünf Wochen alt und manchmal realisiere ich das immer noch nicht, dass das mein Baby ist", erklärte Nina.

