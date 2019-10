Ginger und Bert Wollersheim (68) trauern um Alphonso Williams (✝57). Anfang Oktober verstarb der DSDS-Gewinner von 2017 überraschend an Krebs – für seine Fans, seine Freunde und seine Familie ein großer Schock. Bei der Trauerfeier am vergangenen Samstag erwiesen der einstige Rotlicht-König und seine Frau dem Sänger die letzte Ehre. Im Interview mit Promiflash erinnerten sie sich an den Gute-Laune-Bär: "Er war ein Künstler, ein grandioser Künstler, aber er war ein unheimlich freundlicher Mensch. So habe ich ihn kennengelernt", meinte Bert den Tränen nahe. "Es ist so schwer, so eine Beerdigung", fügte Ginger hinzu.



