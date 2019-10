Keno Rüst fühlt sich völlig vor den Kopf gestoßen! Erst Mitte Oktober hatten sich der Gewinner von Die Bachelorette 2019 und die Rosenlady Gerda Lewis (26) getrennt. Nur wenige Tage später lagen Promiflash Bilder vor, die die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin beim Kuscheln mit einem anderen Mann zeigen – mit dem Zweitplatzierten Tim Stammberger (25). Für Gerdas Ex ist das ein Schock. "Ihr könnt euch wahrscheinlich alle denken, dass man sich da so ein bisschen hintergangen fühlt", äußerte er sich in seiner Instagram-Story zu der vermeintlichen Turtelei.



