Hat die Liebelei zwischen den diesjährigen Love Island-Kandidaten Danilo Cristilli und Dijana Cvijetic eine Zukunft? Mischa Mayer, der seit Tag eins in der Liebes-Villa war, meint es zu wissen. Er hat in der Zeit auf Mallorca ein gutes Verhältnis zu den Turteltauben aufgebaut und stand ihnen auch während des ganzen Hin und Hers immer zur Seite. Im Promiflash-Interview verrät er jetzt, wie er die Romanze der beiden einschätzt!

Bei der Halloween-Party von Natascha Ochsenknecht (55) im Berlin Dungeon betont Mischa gegenüber Promiflash: "Sie sind ein supersüßes Paar. Ich kenne die zwei am besten und ich sehe, dass das wahre Liebe ist." Auch den Leuten, die die Liebesgeschichte als Zuschauer verfolgten, möchte er versichern, dass das Verhältnis zwischen seinen Freunden Danilo und Dijana auf keinen Fall fake ist. "Das ist echte Liebe", hebt er nochmals hervor. Mischa scheint sich also ziemlich sicher zu sein.

Auch nach dem Ende der aktuellen Staffel verstehen sich die Islander immer noch hervorragend untereinander und sind öfter gemeinsam unterwegs. Erst vergangenen Samstag feierten einige erneut eine Reunion-Party in einem Club in Köln. Auch die Ex-Islander Tobias Wegener (26) und Marcellino Kremers waren dabei.

Instagram / mischamayer Mischa Mayer im Berlin Dungeon, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / danilocristilli Danilo Cristilli und Dijana Cvijetic, Oktober 2019

Anzeige

Instagram / danilocristilli Mischa Mayer, Tobias Wegener, Marcellino Kremers und Danilo Cristilli in einem Kölner Club

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de