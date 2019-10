Was läuft wirklich zwischen Gerda Lewis (26) und Tim Stammberger (25)? Am Wochenende wurden Promiflash Fotos zugespielt, die die Bachelorette und den freiwillig ausgestiegenen Zweitplatzierten turtelnd in Straßburg zeigen. Was es mit dem Treffen auf sich gehabt habe, erklären die beiden in ihren jeweiligen Instagram-Storys: "Uns war's einfach wichtig, uns unter vier Augen persönlich noch mal auszusprechen, das Ganze zu klären und auch zu fragen, wie es dem anderen mit der Situation geht oder erging", offenbart Gerda ihren Followern. "Es ist aber so, dass wir jetzt kein Pärchen sind oder so", stellt Tim gegenüber seiner Community klar.



